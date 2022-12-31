В Риге из горящей бани спасены 14 человек

В субботу из горящей бани в Риге спасены 14 человек, четверо из них пострадали, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Грибусте.

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В 11:51 ГПСС получила вызов на улицу Приежу в Риге на Саркандаугаве, где на первом этаже трехэтажного общественного здания горела баня площадью 20 квадратных метров.

14 человек были выведены со второго этажа здания, заполненного дымом, из них четыре человека пострадали в результате пожара.

Еще три человека эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарных.

На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара.