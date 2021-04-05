В Риге на съемном пентхаусе устроили нелегальный "ночной клуб" с билетами по 15 евро: задержано 47 человек
Foto: Shutterstock

Сотрудники Муниципальной полиции Риги (RPP)на пасхальных выходных "накрыли" вечеринку, которую некий предприимчивый молодой человек устроил на квартире, которую снял на короткое время через портал booking.com. Вызов поступил от соседей по дому на ул. Мартиня, которые пожаловались на шум в мансардной квартире.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Когда патрульные прибыли по указанному адресу, дверь им никто не открыл, хотя было слышно, что в квартире собралось много людей. Стражам порядка пришлось сперва пробраться на крышу через соседнюю квартиру, а затем по крыше дойти до террасы. "Там были колонки, светомузыка, все устроено, как в настоящем ночном клубе", — рассказал инспектор RPP Роман Козлинскис.

Как выяснилось в итоге, в квартире, в нарушение всех мер эпидемиологической безопасности во время пандемии Covid-19, находилось 47 молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. Некоторые из них пыталсь сбежать и укрыться на крыше, но в итоге были пойманы и оштрафованы на суммы от 100 до 1000 евро. Организатору вечеринки удалось скрыться, его поисками уже занялась Госполиция.

"Плата за вход — 15 евро, все пришедшие заплатили. Учитывая, что съем этого пентхауса на booking.com обошелся ему в 337 евро, а собрано с гостей было 700 евро, то за вечер прибыль составила бы 400 евро. Хороший бизнес", — отметил представитель полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур