В Риге на съемном пентхаусе устроили нелегальный "ночной клуб" с билетами по 15 евро: задержано 47 человек

Сотрудники Муниципальной полиции Риги (RPP)на пасхальных выходных "накрыли" вечеринку, которую некий предприимчивый молодой человек устроил на квартире, которую снял на короткое время через портал booking.com. Вызов поступил от соседей по дому на ул. Мартиня, которые пожаловались на шум в мансардной квартире.

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Когда патрульные прибыли по указанному адресу, дверь им никто не открыл, хотя было слышно, что в квартире собралось много людей. Стражам порядка пришлось сперва пробраться на крышу через соседнюю квартиру, а затем по крыше дойти до террасы. "Там были колонки, светомузыка, все устроено, как в настоящем ночном клубе", — рассказал инспектор RPP Роман Козлинскис.

Как выяснилось в итоге, в квартире, в нарушение всех мер эпидемиологической безопасности во время пандемии Covid-19, находилось 47 молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. Некоторые из них пыталсь сбежать и укрыться на крыше, но в итоге были пойманы и оштрафованы на суммы от 100 до 1000 евро. Организатору вечеринки удалось скрыться, его поисками уже занялась Госполиция.

"Плата за вход — 15 евро, все пришедшие заплатили. Учитывая, что съем этого пентхауса на booking.com обошелся ему в 337 евро, а собрано с гостей было 700 евро, то за вечер прибыль составила бы 400 евро. Хороший бизнес", — отметил представитель полиции.