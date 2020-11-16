В Риге обвалились несущие конструкции жилого дома: эвакуировано 16 жильцов

Днем в понедельник, 16 ноября, у жилого дома в Риге обвалились конструкции в подвале. Были эвакуированы 16 жильцов. Ранее сообщалось, что у дома обвалилась стена.

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Известно, что это был двухэтажный деревянный дом на улице Лимбажу, 5, в районе Саркандаугава. Спасатели получили вызов в 10:52. Прибыв на место, они приняли решение эвакуировать жильцов. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 16 жильцов.

Инженер Рижской стройуправы провел оценку ситуации. По его словам, в подвальном этаже разрушилась несущая металлическая балка и кирпичное перекрытие между этажами площадью около двух квадратных метров. Сейчас подвал, квартиру над местом обрушения и лестничные помещения между первым и вторым этажом использовать нельзя. В остальные квартиры, по данным стройуправы, можно попасть через другие лестницы.

На месте работает муниципальная полиция, решается вопрос с размещением жильцов. Департамент жилья и среды Рижской думы пояснил, что жильцы частично разрушенной квартиры могут обратиться в самоуправление с просьбой дать им временное жилье. Также они могут получить пособие на ремонт квартиры, помощь психологов и социального работника.

Представитель Рижской стройуправы Эдгар Бутанс сообщил, что этот дом Rīgas namu pārvaldnieks собирался ремонтировать.