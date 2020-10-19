В Риге полиция накрыла "подпольный" ночной клуб: 200 посетителей, телефоны с заклеенными камерами

17 октября сотрудники Госполиции и Полиции самоуправления провели рейд в ночном клубе Teritorija на улице Земитану. Заведение вопреки установленным правительством ограничениям работало после 24 часов, результатом проверки стали 13 административных и два уголовных процесса.

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По данным пресс-службы Госполиции, в пятницу поздно вечером в клуб пришли трое сотрудников Полиции самоуправления в гражданской одежде. Сотрудники заведения потребовали от всех посетителей показать телефоны и заклеить объективы камер. Через несколько часов сотрудники полиции собрали достаточный объем доказательств, бойцы Батальона специального назначения Госполиции взломали двери клуба, и в заведении началась проверка с участием кинологов. В этот момент в клубе находилось около 200 человек.

В результате было начато 13 административных процессов, четыре из которых связаны с употреблением наркотиков и одно — с неподчинением требованиям сотрудников полиции. Полиция самоуправления начала процессы в связи с нарушением ограничения на проведение массовых мероприятий, нарушениями правил торговли табачными изделиями и алкоголем и нарушениями других правил. Собраны материалы в связи с нарушениями требований, находящихся в ведении Государственной пожарно-спасательной службы, Продовольственно-ветеринарной службы и Службы госдоходов.

Госполиция также начала уголовные процессы по факту изготовления, приобретения, хранения или перевозки наркотических веществ. По предварительной информации, в клубе были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы, амфетамин и таблетки MDMA.

Рижская стройуправа констатировала, что помещения, которые зарегистрированы как производственный корпус, фактически использовались как место для развлечений. Издано распоряжение, которое запрещает использовать эти помещения в качестве ночного клуба.

Госполиция и Полиция самоуправления отмечают, что планируют продолжать подобные проверки в других ночных клубах Риги.