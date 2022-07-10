В Риге после ливня затопило перекрестки у Воздушного и Земитанского мостов

Вечером 10 июля в Риге количество осадков в Риге достигнет 10-19 миллиметров, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности.
Как сообщили агентству LETA синоптики, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра, возможен град. Предупреждение действует до 19 часов.
Причем непогода прогнозируется локально - например, сегодня днем в Пурвциемсе и Тейке бушевала гроза, а в Агенскалнсе было солнечно и без осадков.
По сообщению Rīgas satiksme, из-за обилия воды возле Воздушного моста было временно остановлено движение в обоих направлениях трамвая маршрута номер 1. Движение трамваев возобновилось примерно через полчаса, когда спал уровень воды.
Кроме того, вечером 10 июля после ливня на двух перекрестках в Риге пришлось откачивать воду, сообщил агентству LETA представитель Рижской думы Угис Видаускис. В частности, водонасосная техника работала около Воздушного моста (перекресток улиц Бривибас и Кр.Барона) и около Земитансого моста (перекресток улиц А.Чака и Пернавас).