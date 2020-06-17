В Риге после убийства пенсионерки грабитель спрыгнул с пятого этажа

В субботу вечером, 13 июня участок полиции "Тейка" получил сообщение о том, что некий мужчина спрыгнул с балкона квартиры на пятом этаже.

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Очевидцы рассказали прибывшим полицейским, что мужчина приземлился на газон у дома, отказался от медицинской помощи и ушел.

Стражи порядка направились в указанную квартиру. Двери им никто не открыл, поэтому было решено привлечь сотрудников Государственной пожарно- спасательной службы и проникнуть в квартиру через балкон. На полу стражи порядка обнаружили женщину 1939 г.р. с травмой головы. Пенсионерка была передана медикам скорой.

В квартире был беспорядок, повсюду были разбросаны вещи, открыты ящики и шкафы. Пока в квартире находились полицейские, пришел родственник пострадавшей. Он рассказал, что пытался дозвониться до пенсионерки, однако, трубку никто не брал. Почуяв неладное, он решил навестить ее. Двери ему никто не открыл, поэтому он ушел домой за ключами и пришел снова. Осмотрев квартиру, он констатировал, что пропал мобильный телефон.

На следующий день, 14 июня пострадавшая пенсионерка от полученных травм в больнице скончалась. В результате уголовная статья была переквалифицирована на ограбление, связанное с нанесением тяжких телесных повреждений или другими тяжкими последствиями.

В ходе расследования было установлено, что преступление совершил 1989 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, в том числе за побои и грабежи. Также он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

15 июня подозреваемый был задержан. В ходе обыска в его квартире был обнаружен похищенный телефон.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.

В ходе расследования установлено, что пострадавшая женщина не была выбрана случайно - они были знакомы с задержанным. В тот день мужчина пришел к ней домой и она открыла ему дверь. После этого он толкнул ее, старушка упала и ударилась головой и шкафчик. Мужчина забрал 23 евро и мобильный телефон.

В этот момент в дверь кто-то позвонил. Мужчина решил рискнуть и спрыгнул с балкона на пятом этаже. Серьезные травмы он не получил, а вечером купил наркотики. Продать мобильный телефон он не успел.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет.

(Фото иллюстративное)