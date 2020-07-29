В Риге ранее судимая наркоманка оторвала голубю голову и крылья

В минувший понедельник сотрудники Госполиции получили вызов на ул. Гоголя: свидетель сообщил, что он заметил странную женщину, которая держит в руках голубя и вырывает из него перья.

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Прибывшие на вызов полицейские доставили женщину в участок "Латгале". Стоит отметить, что свидетель также передал полиции видеозапись, на которой видно, что у птицы оторваны крылья и голова. Задержанная созналась в том, что истязала голубя, а затем выбросила в кусты.

В пресс-центре Рижского регионального управления полиции пояснили, что 32-летняя задержанная ранее была судима за употребление и хранение наркотиков. По делу начат процесс за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За это преступление грозит до 5 лет лишения свободы, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Полиция устанавливает мотивы, которые побудили живодерку убить птицу. Также в рамках следствия задержанной назначена психиатрическая экспертиза.