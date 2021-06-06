В Риге столб упал на окно жилого дома

В субботу, 5 июня, в Риге в Кенгарагсе на улице Фестивала упали два деревянных столба фонарного освещения. Один из столбов рухнул прямо на окно квартиры на втором этаже многоэтажного жилого дома по адресу ул.Икшкилес, 3.

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Второй столб упал рядом с домом - на улицу Фестивала около парковки.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на происшествие поступил в 14:17. Спасатели прибыли на место происшествия, убрали и распилили столбы.

Информации о пострадавших нет.