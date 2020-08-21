В Риге у скупщика полиция нашла 32, возможно, краденных велосипеда
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В Риге полиция у некоего скупщика обнаружила 32, возможно, краденных велосипеда, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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17 августа полиция на ул. Бирзталу изъяла у мужчины 1981 года рождения велосипед, который ранее был украден в Кенгарагсе. Мужчина купил этот велосипед на портале объявлений.

Продолжив расследование, полицейские выяснили, что этот мужчина занимается скупкой велосипедов, у него было обнаружено еще 32 велосипеда, происхождение которых полицейские еще выясняют. Мужчина добровольно передал полицейским эти велосипеды для проверки.

Работники кенгарагского участка Госполиции подозревают, что эти велосипеды могут быть краденными.

В тот же день в Риге, на ул. Вайдавас, полицейские задержали мужчину 1987 года рождения. При нем был велосипед, который мужчина украл на Тейке, хозяин этого велосипеда уже установлен. Вышеупомянутый мужчина уже 13 раз был судим за похожие преступления. Он арестован и в его отношении начат уголовный процесс.

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LETA

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LETA

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