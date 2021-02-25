В Риге утром горела квартира в десятиэтажке: эвакуированы 22 человека
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В четверг утром 22 человека были спасены из пожара в десятиэтажном жилом доме, а еще несколько человек были эвакуированы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на пожар поступил в 07.52. В многоэтажном жилом доме горела квартира площадью десять квадратных метров.

Из здания были спасены 22 человека, двое из которых пострадали и были переданы врачам.

Прибывшие пожарные эвакуировали еще девять человек, а пять человек эвакуировались до прибытия ГПСС.

В 08.57 пожар повышенной опасности был локализован, работы по его тушению продолжаются.

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