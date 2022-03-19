В Риге в аварии на Ульманя гатве погиб водитель BMW

В пятницу днем в результате дорожно-транспортного происшествия в Риге погиб водитель автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трагический инцидент случился 18 марта около 12 часов дня в Риге, на улице Карла Улманя гатве. По предварительной информации, автомобиль BMW врезался в ограждение эстакады, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте ДТП. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки, 18 марта, в Латвии зарегистрировано 86 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали семь человек. 47 аварий случились в Рижском регионе, 17 - в Видземе, восемь - в Латгале, по семь - в Земгале и Курземе.

Шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее окрестностях, еще один - в Латгале. В числе пострадавших - четыре пешехода (три - в Рижском регионе, один - в Латгале).

В целом за сутки составлено 476 протоколов административных правонарушений, в том числе 215 - за превышению скорости. В Рижском регионе зафиксировано 68 случаев нарушения скорости, в Видземе – 46, в Земгале – 41, в Курземе – 31, в Латгале – 29.

Также полиция выявила 11 пьяных водителей (четыре случая - в Рижском регионе, три - в Курземе, по два - в Земгале и Латгале), четверо водителей находились за рулем в состоянии наркотического опьянения (по двое - в Рижском регионе и в Земгале). В Рижском регионе также составлены два протокола об агрессивном вождении.