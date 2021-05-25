В Риге в канале Милгравис появилось крупное пятно от нефтепродуктов

В понедельник, 24 мая, в Риге в канале Милгравис, соединяющем Даугаву и Кишэзерс, возле улицы Эзера обнаружено крупное пятно от нефтепродуктов, сообщили в Государственно пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Длина пятна составила примерно 200 м, ширина - 30 м. ГПСС установила боновые заграждения. Работу на месте происшествия продолжили сотрудники Государственной службы среды и Полиции Рижского порта.

В Милгависе швартуются морские суда, там также находятся судоремонтные доки.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 39 вызовов: семь - на пожары, 25 - на спасательные работы, семь вызовов были ложными.