В Риге в результате пожара погиб человек

В результате пожара в Риге в среду погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 8.15 поступил вызов на ул. Мурьяню, где в одноэтажном кирпичном доме горели предметы домашнего обихода на площади 15 квадратных метров. На месте пожара был найден погибший.

Также минувшей ночью спасатели выехали на вызов на ул. Ликснас в Риге, где горела квартира в пятиэтажном доме и чердак площадью 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.

С помощью лестницы удалось спасти еще двух человек, один из которых пострадал.

Всего за сутки в ГПСС поступило 54 вызова — 33 на пожары, в том числе 11 пожаров прошлогодней травы, 14 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.