В Риге во время рейда задержали двух нелегальных таксистов, проверки продолжатся

В среду, 7 декабря, Служба контроля Департамента сообщения Рижской думы вместе с Госполицией и службой госдоходов (VID) провела рейд – в ходе проверок задержали двух водителей, которые работали без лицензии.

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Водители предоставляли услуги такси в машинах с белыми номерами, они получали вызовы клиентов через централизованную телефонную линию Panda Taxi. Оба нарушителя действовали незаконно – без лицензии. Служба контроля, Госполиция и VID приступили к учету нарушений, одну из машин изъяли.

По закону автомобили с белыми номерами могут оказывать коммерческие пассажирские перевозки только через приложение, они также должны иметь лицензию, выданную Дирекцией автотранспорта.

Такие перевозчики не могут пользоваться услугами колл-центра, потому что их автомобили не оборудованы должным образом, а при оплате используются наличные деньги и не уплачиваются налоги.

В свою очередь такси с желтыми номерными знаками имеют лицензию муниципалитета и должны быть оснащены счетчиками.

Всего в ходе рейда Служба контроля начала 24 административных дела. Рижское самоуправление планирует продолжить подобные рейды, чтобы ограничить число нелегальных пассажирских перевозок.

В ходе рейдов Служба контроля Департамента сообщения в целом констатирует 7-8 случаем нелегального предпринимательства в месяц.

