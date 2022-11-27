В Риге врач приговорен к уже отбытому тюремному сроку за поддельную вакцинацию

Рижский городской суд приговорил двух человек, в том числе врача, к уже отбытым срокам лишения свободы и штрафам по делу о поддельной вакцинации против Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на доступный приговор суда.

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Подсудимые уже договорились с прокуратурой о признании вины и наказании.

Суд приговорил врача к лишению свободы на два месяца и одни сутки, но в тюрьму ему идти не придется - в приговоре учтено время, проведенное им в заключении и содержании под стражей. Второй обвиняемый оштрафован на 2000 евро.

Из приговора суда следует, что оштрафованный в конце января 2022 года узнал, что двое его знакомых не собираются вакцинироваться от Covid-19, а хотят получить сертификаты о прививках незаконно.

Узнав, что известный ему по делу медицинский работник проводит оплаченные государством прививки, обвиняемый обратился к этому работнику с просьбой не вакцинировать его, но при этом зарегистрировать факт вакцинации в Единой электронной информационной системе сферы здравоохранения.

Врач заявил, что готов выполнить эту просьбу за 250 евро с человека. Обвиняемый дал указание, что оба лица должны прийти в пункт вакцинации, расположенный в торговом центре, и вернуть деньги, спрятав их в упаковке от плитки шоколада.

Два человека пришли в торговый центр, передали 500 евро, спрятанные в шоколаде, а врач совершил незаконные действия, о которых он заранее договорился.

Уголовное производство в отношении фиктивно привитых частично прекращено. Ранее Госполиция предложила лицам, причастным к подобной незаконной деятельности, добровольно явиться в полицию.

К условным срокам лишения свободы по делам о фиктивной вакцинации населения против Covid-19 в Латвии приговорено несколько человек, среди них есть и медики.