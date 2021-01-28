В Риге задержан педофил, изнасиловавший двух девочек и заставлявший принимать их наркотики

Госполиция обратилась в прокуратуру с требованием предъявить обвинение ранее судимому педофилу, который в 2020 году изнасиловал двух девочек, а также принуждал детей принимать наркотические вещества.

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По данным пресс-центра Госполиции, 24 июля в дежурную часть обратилась женщина, сообщившая, что в отношении ее 12-летней дочери было применено сексуальное насилие. Пострадавшая знала только имя преступника, а также то, что он живет в центре Риги.

Полиция приступила к расследованию и выяснила, что в марте 2020 года педофил изнасиловал не только уже упомянутую девочку, но еще одну девочку в возрасте 12 лет. Преступник запер детей в квартире, запрещая выходить, а также принуждал употреблять наркотики.

Одной девочке он угрожал физической расправой, а вторую преследовал в период с марта по июль 2020 года. Как отмечают в полиции, педофил продолжал насиловать ребенка. В итоге, полиция установила личность предполагаемого преступника в день подачи заявления пострадавшей девочки, в тот же день его задержали.

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Установлено, что мужчина 1959 г.р. ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней. При обыске в его квартире нашли и изъяли амфетамин.

В том случае, если суд докажет вину педофила, ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 20 лет или пожизненное заключение.