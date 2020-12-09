В Риге задержаны двое активистов "антимасочного" движения: "фельдшер Марина" и Валентин Еремеев
Foto: LETA

В среду сотрудники Госполиции задержали двоих человек, которые подозреваются в распространении угрожающей общественной безопасности информации в соцсети Facebook. По неофициальной информации, задержаны фельдшер Рижской Восточной клинической университетскойй больницы (RAKUS) Марина Корнатовска и политический активист Валентин Еремеев.

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В пресс-службе Госполиции Delfi сообщили, что задержания провели сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями в рамках уголовного процесса в связи с распространением фейковых новостей о Covid-19 в социальной сети Facebook. Информация, которую распространяли задержанные, вызвала общественный резонанс и была направлена против эпидемиологической безопасности.

Полиция не раскрывает личности задержанных, отмечая, что это мужчина и женщина. Подробная информация в интересах следствия не предоставляется.

Между тем, в Facebook была опубликована запись задержания "фельдшера Марины". Там же сообщается, что вторым задержанным стал лидер маргинальной организации Tautas varas fronte Валентин Еремеев.

В среду представитель Восточной больницы Илга Намниеце заявила Delfi, что фельдшер Марина продолжает работать в клинике токсикологии и сепсиса в Гайльэзерсе. "Руководитель клиники принял решение, что она может выполнять обязанности, но не может работать с пациентами Covid-19", — сказала Намниеце. По ее словам, такое решение принято ради безопасности пациентов. Администрация RAKUS в понедельник подала электронное заявление в полицию, в среду утром сотрудники полиции провели в больнице оперативные действия.

На прошлой неделе фельдшер RAKUS Марина в прямом эфире движения Tautas Varas Fronte заявила, что в пунктах приема анализов на Covid-19 фальсифицируют результаты, в больнице проводят эксперименты над пациентами, а на Кипсале собираются создать концлагерь для больных коронавирусом. Видео набрало более 1,5 млн просмотров и вызвало широкий общественный резонанс.

Все утверждения фельдшера уже опровергли и руководство больницы, и министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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