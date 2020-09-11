В рижской новостройке незаконно держали леопарда: дело с тремя подозреваемыми передано в прокуратуру

Госполиция передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела, по которому трое латвийцев подозреваются в жестоком обращении с диким животныым. Речь идет о случае в январе этого года, когда в одной из рижских квартир стражи порядка обнаружили черного леопарда (пантеру).

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Данные о том, что в одной из квартир в массиве Skanstes virsotnes содержится черный леопард, поступили в распоряжение полиции от свидетелей. 7 января полиция привлекла специалистов и с их помощью изъяла животное, доставив в Рижский зоопарк.

По данным полиции, в квартире леопард содержался в специально оборудованной комнате, а человек, который отвечал за дикое животное,не располагало сертификатом Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений или разрешением, подтверждающим легальное происхождение животного.

Как пояснил глава правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака, самцу черной пантеры 15 — 16 месяцев, он кастрирован и содержался в клетке, по этой причине у животного избыточный вес. Также у черного леопарда на лапах ампутированы первые фаланги — кончики пальцев.