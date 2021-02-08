В России сожгли зараженные трипсом гвоздики из Латвии
Foto: Россельхознадзор по Псковской обл.

На складе временного хранения, расположенном на юге Санкт-Петербурга, во время фитосанитарного контроля партии срезанных гвоздик эквадорского происхождения, следовавших из Латвии, сотрудники Россельхознадзора обнаружили в продукции живых насекомых.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, в ходе анализа в цветах нашли живого имаго западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Собственник продукции привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В соответствии с нормативными документами 400 зараженных гвоздик уничтожены.

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