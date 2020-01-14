В России задержан подозреваемый в растлении несовершеннолетних: в Риге он преподавал танцы

В суде Рижского района вот уже несколько месяцев пытаются рассмотреть дело о растлении малолетних, угрозах и хранении детской порнографии, в рамках которого обвинения предъявлены Андрею С. По данным Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио 4, обвиняемый находится за пределами Латвии и недавно был задержан в Челябинске.

Последнее заседание суда по делу преподавателя хип-хопа и других современных танцев (мужчина вел танцы в школах Золитуде, Иманты и в микрорайоне Плявниеки) было назначено на 24 июля 2019 года. Однако оно не состоялось. Потерпевшие решили выяснить, в чем истинная причина задержки процесса.

По делу проходит более пяти потерпевших. Это девушки из студии современных танцев, написавшие заявления о домогательствах со стороны педагога. Мать одной из них рассказала, что более семи лет родители добивались расследования, лишь год назад дело дошло до суда. При этом потерпевшие рассказывают, что Андрей С. угрожал им расправой.

Потерпевшим стало известно, что обвиняемый скрылся за пределы Латвии. В суде Рижского района подтвердили, что его объявили в розыск. При этом помощница судьи Адамсоне-Стружи Диана Виховака сообщила, что подсудимого задержали в Челябинске, и латвийская Генпрокуратура решает вопрос о возможностях его выдачи Латвии. Процесс возобновится после того, как будет информация о его выдаче или невыдаче латвийской стороне.