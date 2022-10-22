В Россию не пропустили 8 бананоедов, а также шмелиных и радужных жаб из Риги

В Псковской области, на российско-латвийской границе в МАПП "Бурачки" сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора заретил ввоз 20 различных рептилий, земноводных и членистоногих.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, 8 реснитчатых бананоедов, 7 сцинковых и шлемоголовых гекконов, 3 шмелиных жабы, африканская жаба, радужный краб перевозились с физическим лицом из Риги в Москву.

На животных отсутствовал ветеринарный сертификат Латвии, кроме того, был превышен срок проведения визуального осмотра перед поездкой, который должен составлять не более 72 часов до поездки.

Всех рептилий, земноводных и членистоногих вернули на сопредельную территорию.