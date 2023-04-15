В Салацгриве в аварии погиб водитель квадроцикла
Foto: LETA

В пятницу, 14 апреля, в Латвии зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия, в авариях один человек погиб и 13 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

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Вчера после 22:00 в Салацгриве на улице Тирума мужчина съехал с дороги на квадроцикле, перевернулся и погиб. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту аварии.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, около 16:30 спасатели получили вызов в Берзскую волость Добельского края, где произошло столкновение трех легковых автомобилей. Спасатели освободили пострадавшего из одной машины, остальные смогли самостоятельно выбраться из поврежденных машин. После аварии спасатели с помощью абсорбента собрали пролитую на проезжую часть жидкость и привели в порядок участок дороги.

Вчера полиция задержала восемь водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Степень опьянения всех восьми была такова, что им грозит уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.

Вчера было составлено 212 протоколов на водителей, превысивших скорость, 20 протоколов за агрессивное вождение, а всего полиция составила 584 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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