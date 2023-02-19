В Саласпилсе насмерть сбит велосипедист, под Резекне экскаватор задавил мужчину

18 февраля около 10:20 в волости Кантиниеку Резекненского края, по предварительной информации, водитель экскаватора при движении задним ходом наехал на мужчину, который скончался на месте аварии. Государственная полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

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18 февраля около 21.00 в Саласпилсском крае на улице Миера водитель автомобиля BMW наехал на водителя велосипеда, который скончался на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В целом за минувшие сутки, 18 февраля, в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек и погибли два человека, сообщает пресс-служба Госполиции.

За минувшие сутки 15 водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции. Девять задержанных были в такой степени опьянения, что им грозит конфискация транспортного средства или возмещение его стоимости.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 385 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 129 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено шесть дел об административных правонарушениях и девять уголовных дел.