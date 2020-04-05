В Санкт-Петербурге уничтожили почти 2 000 зараженных гвоздик из Латвии
Foto: LETA

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения сотрудниками Россельхознадзора по Псковской области в ходе карантинного фитосанитарного контроля в партии срезанных гвоздик были выявлены живые насекомые.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах карантинного вредителя — западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Зараженные гвоздики, страной происхождения которых является Колумбия, следовали из Латвии в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами. В соответствии с нормативными документами в области, по решению собственника, 1950 срезанных гвоздик были уничтожены.

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