В Санкт-Петербурге уничтожили почти 2 000 зараженных гвоздик из Латвии

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения сотрудниками Россельхознадзора по Псковской области в ходе карантинного фитосанитарного контроля в партии срезанных гвоздик были выявлены живые насекомые.

По данным пресс-центра Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах карантинного вредителя — западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Зараженные гвоздики, страной происхождения которых является Колумбия, следовали из Латвии в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами. В соответствии с нормативными документами в области, по решению собственника, 1950 срезанных гвоздик были уничтожены.