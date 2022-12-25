В Саркандаугаве в квартире загорелся телевизор: пострадал один человек

24 декабря в Риге в Саркандаугаве в результате пожара пострадал один человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу в 21:12 пожарные выехали на рижскую улицу Саркандаугавас, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелись телевизор и предметы домашнего обихода площадью три квадратных метра. Из-за задымления сработал дымовой датчик.

До приезда пожарных из здания эвакуировали пять человек. Спасатели вытащили из задымленной квартиры одного человека. Пострадавший был передан сотрудникам службы экстренной медицинской помощи. Работы на месте закончились в 22:14.

Днем 24 декабря пожарные получили вызов на улицу Кемеру в Юрмале, где на площади 50 квадратных метров горели два сарая. Пожарные не позволили огню перекинуться на соседний жилой дом от огня, и за 4 часа полностью справились с работой.

Также днем в субботу спасатели Кудринской волости Марупского края с помощью гидравлических инструментов вытащили из попавшего в ДТП автомобиля пострадавшего человека, который передан службам скорой медицинской помощи.

В Ислицкой волости Бауского края около 18.00 вспыхнул пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. До приезда пожарных из здания эвакуировали 10 человек. Прибывшие на место пожарные установили, что пожар произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного прибора, что привело к возгоранию бытовых вещей на площади два квадратных метра и сильному задымлению. Работы на месте завершились за 40 минут.

В Кокнесе Алуксненского края около полуночи в общественном здании загорелся адвентский венок площадью 0,5 квадратных метра. Горящий венок вынесли на улицу до прибытия пожарных.

Всего за последние сутки в Латвии в ГПСС поступило 59 вызовов: 19 - на пожары, 27 - на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.