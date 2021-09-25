В сети появилось видео столкновения пожарной автоцистерны и машины охранной фирмы
Foto: F64

На sadursme.lv появилось видео, на котором заснят момент столкновения пожарной автоцистерны и легкого авто охранной фирмы. Внимание: присутствует нецензурная лексика.

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В субботу после обеда в Ропажском крае произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и легковое авто. В аварии пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

В VUGD уточняют, что авария произошла в 16:22. Спасатели ехали на вызов в Гаркалнскую волость. В результате столкновения с легковой машиной автоцистерна перевернулась. Пострадали шесть человек, в том числе пять спасателей.

Все пострадавшие переданы медикам.

По данным полиции, при столкновении у автоцистерны были включены световой и звуковой сигналы. Обстоятельства аварии уточняются.

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