В сгоревшем легковом автомобиле нашли погибшего человека
Foto: DELFI

Утром 18 января Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила сообщение о том, что в Тадайкской волости горит легковой автомобиль.

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Как отмечает "Курземес вардс", на месте происшествия спасатели констатировали, что пламя охватило весь автомобиль на площади 5 м2, и в нем находится погибший.

Сейчас на месте происшествия работает Государственная полиция. Обстоятельства трагедии станут известны позже.

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