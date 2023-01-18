В сгоревшем легковом автомобиле нашли погибшего человека

Утром 18 января Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила сообщение о том, что в Тадайкской волости горит легковой автомобиль.
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Как отмечает "Курземес вардс", на месте происшествия спасатели констатировали, что пламя охватило весь автомобиль на площади 5 м2, и в нем находится погибший.
Сейчас на месте происшествия работает Государственная полиция. Обстоятельства трагедии станут известны позже.
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