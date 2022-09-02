В силу вступил приговор о 15-летнем тюремном сроке за попытку сожжения бездомного

Департамент по уголовным делам Верховного суда 1 сентября, оценив кассационную жалобу, поданную защитой осужденного, принял решение отказать в возбуждении кассационного судопроизводства по делу о покушении на убийство бездомного группой лиц в августе 2019 года в рижском районе Межциемсе. В связи с этим решением приговор вступил в силу.

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Верховный суд признал, что указанные в кассационной жалобе аргументы связаны с иным мнением об оценке полученных по делу доказательств и направлены на то, чтобы добиться отмены решения суда апелляционной инстанции не по юридическим, а по фактическим основаниям. Таким образом, указанное в части первой статьи 573.1 Уголовно-процессуального закона основание для отказа в возбуждении кассационного производства может быть установлено.

Вместе с решением Верховного суда вступает в силу решение Рижского окружного суда от 4 апреля этого года, которым оставлено без изменения решение Рижского городского суда о признании обвиняемого виновным в покушении на убийство, совершенном группой лиц.

Осужденный приговорен к 15-летнему сроку лишения свободы и периоду пробационного надзора продолжительностью в три года. С осужденного в пользу пострадавшего взыскано 15 тысяч евро в виде компенсации за моральный ущерб.

Суд апелляционный инстанции признал, что осужденный в группе с лицом, уголовный процесс против которого был выделен в отдельное производство, совершил попытку убийства с явным намерением. Суд констатировал, что осужденный совершил преднамеренные, активные и сознательные действия — поджег облитого бензином человека, зная, что в результате может последовать смерть, и желая этого. При оценке содержания умысла обвиняемого суд учел способ совершения преступления, то есть поджог потерпевшего с применением легковоспламеняющегося химического вещества, вызвавший на теле потерпевшего обширные ожоги, опасные для здоровья и жизни жертвы.

У суда нет обоснованных сомнений в виновности подсудимого, судом установлена ​​вина подсудимого, в том числе в части совершения уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Апелляционный суд также установил, что имело место завершенное покушение на убийство, поскольку обвиняемый сделал все, что намеревался для того, чтобы жертва погибла. Смерть потерпевшего не наступила по причинам, не зависящим от обвиняемого. Пострадавшему удалось потушить пламя на своем теле, также ему была оказана помощь.