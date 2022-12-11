В Скултской волости Лимбажского края вспыхнул пожар в гостевом доме

В ночь на 11 декабря возник пожар в гостевом доме в Скултской волости Лимбажского края, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 4:10 ночи 11 декабря пожарные получили вызов в волость Скулте, где горел двухэтажный гостевой дом площадью 120 квадратных метров. В 7:57 утра пожар был потушен.

А в 22:42 10 декабря поступил вызов на улицу Имантас в Лиепае, где в одноэтажном жилом доме загорелся потолок террасы и хозяйственные принадлежности на площади 20 квадратных метров. Один пострадавший был эвакуирован из здания до прибытия пожарных. В 1:10 ночи пожар был потушен.

В субботу помощь пожарных также потребовалась на улице Католю в Риге, где в трубе трехэтажного общественного здания загорелась сажа. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

За прошедшие сутки, с 6:30 утра 10 декабря до 6:30 утра 11 декабря, в ГПСС поступило в общей сложности 32 звонка: 10 - по тушению пожаров, 14 - по спасательным работам, а 8 звонков оказались ложными.