В среду в авариях пострадали 12 человек, задержано много пьяных водителей

В среду, 30 января, в Латвии зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Вчера полиция задержала 17 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Это количество пьяных водителей больше, чем в среднем за сутки. Также в Риге задержан водитель в состоянии наркотического опьянения.

Вчера был составлен 81 протокол за превышение скорости, а всего полиция составила 278 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.