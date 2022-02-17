В среду в ДТП пострадали 12 человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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80 ДТП произошло в Рижском регионе, 13 - в Земгале, 10 - в Курземе, 9 - в Видземе и 8 - в Латгале.

В шести авариях в столице и ее окрестностях пострадали девять человек, двое в Земгале и один в Видземе. Среди пострадавших было двое пешеходов и двое велосипедистов.

Всего оформлено 318 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 144 за превышение скорости, семь за вождение в нетрезвом состоянии, один за вождение после употребления наркотиков и один за агрессивное вождение.