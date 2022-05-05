В среду в ДТП пострадали семь человек

В минувшую среду в Латвии зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, сообщили в Государственной полиции.

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В среду в авариях в Латгале зарегистрировано пять пострадавших, а в Рижском регионе и Курземе — по одному. Один из пострадавших был пешеходом, другой велосипедистом.

Вчера полиция задержала 12 водителей за вождение в нетрезвом состоянии. В Риге также задержан водитель, употреблявший наркотики.

За превышение скорости составлено 233 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения — 458 протоколов.