В среду в результате ДТП пострадали восемь человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Вчера в стране было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в восьми авариях пострадали восемь человек, в том числе четыре велосипедиста и один пешеход.

Полиция вчера оформила 457 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Четыре человека задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два — за агрессивное вождение, а 207 водителей получили штрафы за превышение разрешенной скорости движения.

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LETA

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LETA
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