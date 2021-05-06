В среду в результате ДТП пострадали восемь человек

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера в стране было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в восьми авариях пострадали восемь человек, в том числе четыре велосипедиста и один пешеход.

Полиция вчера оформила 457 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Четыре человека задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два — за агрессивное вождение, а 207 водителей получили штрафы за превышение разрешенной скорости движения.