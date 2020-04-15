В США скончался латвиец: активисты просят помощи в транспортировке тела в Латвию

На сайте GoFundMe на этой неделе опубликована просьба помочь транспортировать тело выходца из Латвии, скончавшегося на днях в штате Пенсильвания.

Известно, что Дмитрий Бузинский скоропостижно скончался на фоне сердечного приступа. Эту информацию порталу Delfi подтвердила Рузанна Волянская, которая вместе с супругом организовали сбор средств.

По ее словам, семья хочет похоронить Дмитрия на его родине. В США у покойного нет родных, а сестра и мать проживают в Латвии. Сделать пожертвование можно здесь.