В США скончался латвиец: активисты просят помощи в транспортировке тела в Латвию
Foto: Shutterstock

На сайте GoFundMe на этой неделе опубликована просьба помочь транспортировать тело выходца из Латвии, скончавшегося на днях в штате Пенсильвания.

РекламаЗакрыть

Известно, что Дмитрий Бузинский скоропостижно скончался на фоне сердечного приступа. Эту информацию порталу Delfi подтвердила Рузанна Волянская, которая вместе с супругом организовали сбор средств.

По ее словам, семья хочет похоронить Дмитрия на его родине. В США у покойного нет родных, а сестра и мать проживают в Латвии. Сделать пожертвование можно здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form