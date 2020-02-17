В столице Литвы пьяная женщина дома родила ребенка

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе пьяная роженица дома родила ребенка.

15 февраля, в 20.15 ч., в Вильнюсе, дома, нетрезвая (2,65 промилле) женщина (1981 г.р.) родила ребенка. Роженицу и младенца доставили в больницу. Ведется расследование.

Специалист отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Лорета Кайрене информировала Delfi, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 1 ч. 137 ст. УК ЛР (нанесение серьезного ущерба здоровью по неосторожности). По словам Кайрене, у полицейских есть 10 дней на то, чтобы решить, заводить ли дело.

Сейчас ждут результаты анализа крови новорожденного, врачи выясняют, есть ли алкоголь в его организме.

По предварительным данным, в отношении матери может быть начато расследование по подозрению в нанесении серьезного ущерба здоровью по неосторожности. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Роженица и младенец находятся в больнице, однако представители больницы ситуацию не комментируют.