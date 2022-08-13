В столкновении автомобиля и трактора погиб водитель легковой машины

В пятницу вечером в Екабпилсском крае в столкновении легкового автомобиля и трактора погиб водитель легковой машины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Около десяти часов вечера спасатели получили вызов в Калнскую волость Екабпилсского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госполиции, на 64-м км дороги Илуксте-Бебрене-Биржай столкнулись автомобиль Audi и трактор New Holland. В результате аварии в легковом автомобиле был зажат его водитель.

Используя гидравлические инструменты, сотрудники ГПСС освободили водителя и передали работникам скорой помощи, однако медики констатировали его смерть.

Причины аварии расследует полиция.