В столкновении грузовиков и легковушки пострадали две женщины

В понедельник днем, 25 июля в Ропажи на перекрестке дорог A4 и P5 произошла серьезная авария - столкнулись две фуры и легковой автомобиль Toyota.

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В Государственной полиции порталу Delfi сообщили, что в аварии пострадали две женщины, находившиеся в легковушке. Обе доставлены в больницу. В службе неотложной медицинской помощи сообщили, что травмы пострадавших оцениваются как серьезные, состояние женщин среднетяжёлое.

Как сообщает передача Degpunktā, ДТП произошло около двух часов дня. Из-за ремонтных работ были отключены светофоры и водители должны были ехать, соблюдая требования дорожных знаков. "Женщина за рулем Toyota не пропустила фуру, залетела под нее, после чего ее выбросило в мою сторону, в мою машину... На самом деле, она так быстро выехала на перекресток. Я пытался затормозить, но у меня даже тормозного пути нет", - рассказал водитель одного из грузовиков.

Водитель Scania подтвердил слова коллеги про неработающие светофоры, а также сказал, что от тяжких последствий всех участников аварии уберегло то, что все ехали на относительно небольшой скорости.

Известно, что отключение светофоров на конкретном участке было запланировано и водителей об этом своевременно предупредили в социальных сетях.