В столкновении грузового микроавтобуса и внедорожника погиб водитель
Foto: LETA

Утром 17 сентября, в волости Стелпес (Бауский край) произошло столкновение между грузовым микроавтобусом Volkswagen LT 55, перевозившим газовые баллоны, и легковым автомобилем Toyota.

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Как отмечает Degpunktā, микроавтобус ехал по сельской дороге, соединяющей Бауску с Линде. В полиции отмечают, что в машине на момент ДТП находилось около 60 газовых баллонов. На перекрестке с дорогой Иецава — Стелпе в автомобиль врезался Toyota Land Cruiser, 20-летний водитель которого не уступил дорогу. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, из него выпали баллоны с газом, у одного из них был поврежден вентиль.

На помощь пострадавшему кинулись водители проезжавших мимо транспортных средств, которые одновременно позвонили в полицию и Службу неотложной медицинской помощи (СНМП). Пока медики были в пути, свидетели пытались помочь пострадавшему водителю, следуя инструкциям, которые им давал по телефону диспетчер СНМП.

На место происшествия прибыли сразу три скорых, один из водителей получил политравму и находился без сознания. Спасти его жизнь не удалось. По делу начат уголовный процесс.

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