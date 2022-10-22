В столкновении с автомобилем погиб велосипедист

В пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гайсмас в Айзкраукле погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Информация об аварии поступила в пятницу около 16:00. На улице Гайсмас в Айзкраукле произошло столкновение автомобиля Opel и велосипеда. В аварии погиб водитель велосипеда.

Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются точные причины аварии.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 участников дорожного движения.

За нарушения правил дорожного заведено 586 административных протоколов, в том числе 240 за превышение скорости, 11 за вождение в нетрезвом виде, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.