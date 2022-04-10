В субботу спасены два утопающих

В субботу, 9 апреля, работники Государственной пожарно-спасательной службы спасли из воды двух людей, сообщает LETA.
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В Сигулде на улице Райня человек был спасен из канала, а в Риге на улице Андрейостас — из Даугавы. В обоих случаях спасенные были переданы сотрудникам Неотложной медицинской помощи.
За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получило 56 вызовов — 18 на пожары, 28 на спасательные работы, а 10 звонков оказались ложными.
Крупных пожаров в субботу не произошло.
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