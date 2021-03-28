В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали четыре велосипедиста

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 аварий были с пострадавшими.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 19 водителей, за превышение скорости оформлено 257 протоколов, за агрессивное вождение — три.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция в субботу оформила 581 протокол.