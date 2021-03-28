В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали четыре велосипедиста
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 аварий были с пострадавшими.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 19 водителей, за превышение скорости оформлено 257 протоколов, за агрессивное вождение — три.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция в субботу оформила 581 протокол.

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LETA

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LETA
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