В субботу за вождение в состоянии сильного опьянения конфискованы два автомобиля

В субботу, 14 января, за вождение в состоянии алкогольного опьянения начаты пять административных и восемь уголовных процессов, в том числе в двух случаях конфискованы автомобили, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 417 протоколов, в том числе 153 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.