В субботу зарегистрировано крупнейшее в этом году количество пожаров прошлогодней травы
Foto: LETA

В субботу зарегистрировано крупнейшее в этом году количество пожаров прошлогодней травы — за сутки пожарные тушили 76 возгораний, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Агрита Витола.

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Если еще 26 марта было зарегистрировано 20 таких пожаров, то за прошедшие сутки их количество увеличилось на 26%. В этом году сотрудники ГПСС уже потушили 156 пожаров прошлогодней травы.

Крупнейший пожар в субботу произошел на улице Блауманя в Даугавпилсе, где сгорело 47 гектаров травы. Пожары площадью 7 гектаров произошли в Нагльской волости Резекненского края и Зирньской волости Салдусского края, площадью 6 гектаров — в Лиепской волости Приекульского края, где огонь перекинулся и на соседний лес.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 109 вызовов на пожары, в том числе 76 на пожары прошлогодней травы и четыре — на лесные пожары.

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LETA

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LETA
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