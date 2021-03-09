В суд направлено уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка и осквернении трупа

8 марта 2021 года Прокуратура Рижского судебного округа направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого четырех человек обвиняют в убийстве новорожденного ребенка и осквернении трупа.

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Согласно материалам дела, в апреле 2000 года у одной из осужденных женщин начались роды и в домашних условиях она родила девочку. Обвиняемая ножницами перерезала пуповину и, чтобы убить новорожденную, положила ее в пакет, который завязала. Мешок с трупом ребенком она вынесла из дома и оставила у выгребной ямы.

Бабушка обвиняемой женщины нашла мешок с трупом ребенка, замотала его в пеленку и закопала. О случившемся рассказали родственникам, у которых возникла идея углубить яму, чтобы животные не смогли найти труп. В итоге ямы копали три раза, после чего ребенка закопали вообще в другом месте. Таким образом обвиняемые грубо нарушили общепринятые нормы морали и осквернили труп человека.