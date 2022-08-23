В связи с закупкой временного забора на границе с Беларусью выдвинуты обвинения

Прокуратура, расследующая уголовные преступления на службе в госучреждениях, предъявила четырем сотрудникам Государственного агентства обеспечения (NVA) и одному предпринимателю обвинения в возможных нарушениях процедуры закупки временного ограждения на латвийско-белорусской границе.

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Уголовное преследование было возбуждено в конце июня Бюро внутренней безопасности (IDB). Теперь должностным лицам NVA предъявлено обвинение в поддержке мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением, а бизнесмену — в мошенничестве в особо крупном размере, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Поскольку досудебное расследование продолжается, дальнейших комментариев прокуратура не дает.

В Бюро внутренней безопасности агентство LETA выяснило, что ведомство на сегодняшний день в связи с началом уголовного преследования направило в прокуратуру шесть объемных уголовных процессов, связанных со строительством и обустройством восточной границы. Фигуранты этих процессов — широкий круг должностных лиц, предпринимателей, частных лиц.

Как уже сообщалось, в конце ноября было завершено строительство временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Монтаж ограждения начался осенью, и в общей сложности ограждение было установлено почти на 37 километров в длину.

В конце прошлого года при приемке построенного временного ограждения в соответствии с договором стройнадзор выявил отдельные участки, которые по данным замеров, вероятно, нарушают линию государственной границы.

В результате перезамеров из установленных 37 километров временного ограждения примерно 2,7 километра были признаны несоответстствующими линии границы и определено, что их необходимо перенести. Указанные участки не были введены в эксплуатацию после обращения к коммерсанту с просьбой о проведении контрольных замеров и, соответственно, обеспечении переноса ограждения.

Строитель эти работы выполнил незамедлительно. Ограда была перенесена вглубь латвийской территории примерно на полметра, и строитель произвел работы за свой счет. Работы были завершены 5 января.

Постоянный забор на латвийско-белорусской границе будет построен в три этапа до конца 2022 года и в шесть этапов к весне 2023 года, на сроки и стоимость повлияет ход вырубки леса. Инфраструктура будет построена в шесть этапов до лета 2023 года и в три этапа до осени 2023 года.