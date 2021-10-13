В телефоне иракского нелегала нашли детскую порнографию: полиция начала уголовный процесс
Foto: freestocks / cc

По данным пресс-центра ГПС, в конце сентября сотрудники одного из подразделений Государственной пограничной службы выделили из уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в группе в отдельное дело эпизод за возможное распространение порнографических материалов, содержащих детскую порнографию, сексуальное насилие над животными, а также удовлетворение половой страсти с применением насилия и в извращенном виде.

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Видеозаписи были обнаружены во время проверки мобильного телефона гражданина Ирака, нелегально пересекшего границу.

Материалы дела переданы 4-му отделу 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. За подобное преступление Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, арест, принудительные работы, денежный штраф с конфискацией имущества иди без таковой,а также последующим пробационным надзором.

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