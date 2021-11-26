В товарном поезде в Латгалии обнаружено более 9000 пачек нелегальных сигарет
Foto: Pašvaldības policija

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов обнаружили в товарном поезде в Латгалии более 9000 пачек нелегальных сигарет, сообщили LETA в Государственной полиции.

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Сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими и тяжкими преступлениями Управления Криминальной полиции администрации Латгальского региона, принимая оперативные меры в связи с незаконным перемещением подакцизных товаров, остановили товарный поезд на железнодорожной станции Скайста. В его вагонах правоохранители обнаружили 195 200 сигарет с белорусской акцизной маркой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 221 Уголовного закона о незаконном производстве, хранении, передаче или продаже алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в крупном размере.

Такое нарушение закона карается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой и надзором за испытательным сроком до трех лет или без такового.

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LETA

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LETA
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