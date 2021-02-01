В трагической аварией под Елгавой погиб один человек: водитель был пьян

По информации Госполиции, в минувшее воскресенье на 2-м км дороги Пури — Ауце — Гривайши в волости Глудас Елгавского края произошло ДТП, в результате которого один человек погиб

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Как пояснили в полиции, водитель, управлявший BMW 730, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и перевенулась. Водитель и один пассажир выбрались из машины, а еще один пассажир (1987 г.р.) погиб.

В полиции пояснили, что в организме водителя констатировано 0,87 промилле алкоголя. У него также не оказалось водительского удостоверения.

В пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы сообщили, что погибшего пришлось извлекать из легкового автомобиля при помощи гидравлических инструментов.