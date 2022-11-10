В трагической аварии под Цесисом погиб водитель (ДОПОЛНЕНО)

По информации пресс-центра Госполиции, 9 ноября в волости Сталбес Цесисского края (43-й км шоссе Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии) столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковушка VW Passat.
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Для того, чтобы извлечь из легкового автомобиля пострадавшего, прибывшим на место происшествия спасателям пришлось применять гидравлические инструменты. Когда водителя удалось освободить, медики констатировали его смерть.
Обстоятельства трагедии расследуются, полиция начала уголовный процесс.
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