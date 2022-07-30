В трагическом ДТП под Елгавой погибла женщина
Foto: Valsts polcija

По информации пресс-центра Госполиции, 29 июля, в 09.00 в волости Ливберзес Елгавского края произошло трагическое ДТП: автомобиль Audi совершил наезд на женщину, которая скончалась от полученных травм.

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По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы обстоятельства аварии.

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